Offshore

A Inspeção-Geral de Finanças (IGF) anunciou hoje que alargou o âmbito da auditoria às transferências para 'offshore' sem tratamento da Autoridade Tributária, contando agora com a colaboração do Instituto Superior Técnico para analisar as aplicações informáticas do Fisco.

Numa nota publicada hoje na sua página oficial na Internet, a IGF informa que "alargou o âmbito da auditoria que está a realizar ao sistema de informação e controlo das declarações transfronteiriças - anomalias ocorridas no tratamento informático das declarações modelo 38 pela Autoridade Tributária e Aduaneira -, tendo iniciado uma peritagem, em colaboração com o Instituto Superior Técnico, às respetivas aplicações informáticas".

Nesse sentido, a entidade liderada por Vítor Braz afirma que essa peritagem "prolonga o prazo inicialmente previsto para a conclusão da auditoria, mas revela-se necessária para o cabal esclarecimento dos factos públicos ocorridos".