A Companhia Nacional de Bailado (CNB) começa hoje, no Porto, a digressão nacional que assinala os seus 40 anos de vida, que passará por 37 cidades e vilas do continente e ilhas, apresentando espetáculos com três repertórios.

O Teatro Rivoli, no Porto, é hoje o palco do início da digressão da CNB, com o espetáculo "iTMOi - In The Mind of Igor", do coreógrafo Akram Khan, que foi recentemente apresentado no Teatro Camões, em Lisboa.

De acordo com a CNB, ao todo, durante a digressão nacional, serão apresentados 43 espetáculos e 32 sessões do filme "No Escuro do Cinema Descalço os Sapatos", da realizadora Cláudia Varejão.