Actualidade

O PS vai demarcar-se do projeto de resolução do Bloco de Esquerda que pede o afastamento do governador do Banco de Portugal (BdP), Carlos Costa, disse hoje à agência Lusa fonte da direção da bancada socialista.

Este projeto de resolução foi anunciado pela deputada bloquista Mariana Mortágua e deverá ser votado em plenário na próxima semana.

Fonte da direção da bancada socialista referiu à agência Lusa que o PS "nunca pediu a demissão do governador do Banco de Portugal, apesar de críticas à sua atuação, designadamente por factos ocorridos sobretudo na anterior legislatura e que tiveram lugar antes da sua recondução em funções pelo anterior Governo PSD/CDS-PP".