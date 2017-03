Filme

O filme "Paula Rego, Histórias & Segredos", sobre a pintora, realizado pelo cineasta Nick Willing, filho da artista plástica, estreia-se em Portugal a 06 de abril, e tem uma antestreia no dia 04, em Lisboa, anunciou hoje a distribuidora.

"A antestreia, que será aberta ao público, contará com a presença da artista e do realizador, terá o patrocínio do Presidente da República" e realizar-se-á no dia 04 de abril, às 19:00, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, segundo o comunicado da distribuidora Midas Filmes, enviado hoje à agência Lusa.

A estreia do filme é acompanhada de um ciclo de cinema na Cinemateca Portuguesa, com filmes escolhidos por Paula Rego, e pela inauguração de uma nova exposição na Casa das Histórias, em Cascais, também designada "Paula Rego. Histórias e Segredos", com 80 obras da artista e do seu marido Victor Willing, provenientes de museus nacionais e internacionais, "algumas das quais vistas pela primeira vez em Portugal".