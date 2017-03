Actualidade

A reprogramação do programa comunitário Portugal 2020 deve "redirecionar fundos" para áreas como o investimento público municipal e a reabilitação urbana, defendeu hoje o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), após uma reunião com o Governo.

"A ANMP apresentou propostas para melhorar a execução do Portugal 2020, que está a decorrer, e criar mecanismos racionais de controlo que não sejam meras burocracias inúteis e acelerar a execução do programa no terreno", afirmou à agência Lusa Manuel Machado.

O também presidente da Câmara de Coimbra, que falava após uma reunião do conselho diretivo da associação com os ministros Adjunto, Eduardo Cabrita, e do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, em Lisboa, defendeu a necessidade de "redirecionar os fundos do Portugal 2020 para" o investimento "em políticas públicas".