Actualidade

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou hoje, por unanimidade, uma proposta para o investimento de 3,18 milhões de euros na estabilização do muro que colapsou na zona da Graça, a 27 de fevereiro, e na recuperação dos prédios afetados.

No documento, o vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, aponta que a estabilização do muro será feita "com recurso a um procedimento de ajuste direto por motivos de urgência imperiosa".

Parte do muro (de propriedade privada) do condomínio Villa Graça, no bairro Estrela d'Oiro, ruiu pelas 05:40 do dia 27 de fevereiro, provocando um deslizamento de terras para as traseiras de cinco edifícios da Rua Damasceno Monteiro (dos números 102 ao 110).