Actualidade

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou hoje, com críticas da oposição, uma proposta que visa alterar o empréstimo contraído ao Banco Europeu de Investimento (BEI), baixando a primeira 'tranche' de 100 para 51 milhões de euros.

Esta alteração ao empréstimo a médio e longo prazo surge na sequência de dúvidas por parte do Tribunal de Contas (TdC), e contou com o voto contra do PSD, e votos favoráveis da maioria socialista e PCP. O CDS-PP não participou na votação.

A proposta hoje apreciada recorda que a contratação de um empréstimo de 100 milhões de euros junto do BEI, o primeiro de um total de 250 milhões de euros, foi aprovada pela Assembleia Municipal de Lisboa em meados de novembro, visando investimentos na reabilitação urbana, drenagem e habitação social. Dias depois, foi solicitado um visto prévio ao TdC.