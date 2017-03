Actualidade

Um incêndio deflagrou hoje à noite no terceiro andar de um prédio da zona de Marvila, em Lisboa, e não há registo de vítimas até ao momento, disse à agência Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB).

Segundo a fonte do RSB de Lisboa, o alerta foi dado às 21:04 e o incêndio já está controlado, estando os bombeiros a realizar trabalhos de ventilação no apartamento atingido pelo fogo e nas escadas do prédio.

A mesma fonte adiantou que há muito fumo no local, onde estão cinco viaturas do RSB de Lisboa.