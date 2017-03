Actualidade

O Presidente da República portuguesa felicitou hoje Donald Tusk pela reeleição na presidência do Conselho Europeu, esperando que durante o seu mandato "a participação de Portugal no projeto europeu possa encontrar novas oportunidades para se fortalecer e consolidar".

"Quero dirigir-lhe, em nome do povo português e no meu próprio, felicitações e votos de sucesso no desempenho das altas funções que agora renova no seio da União Europeia. Trata-se de um momento feliz por transmitir a estabilidade e serenidade necessárias, em prol do projeto europeu, que muito me apraz registar", refere Marcelo Rebelo de Sousa numa mensagem enviada a Donald Tusk, hoje reeleito presidente do Conselho Europeu.

O Presidente da República expressa também o desejo de que, durante mandato de Donald Tusk, "a participação de Portugal no projeto europeu possa encontrar novas oportunidades para se fortalecer e consolidar".