Actualidade

Os Estados Unidos disseram que a destituição da Presidente sul-coreana, Park Geun-hye, é um assunto interno e que não afeta a aliança com o país asiático.

O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano Mark Toner disse que os EUA vão continuar a trabalhar com o Presidente interino, o primeiro-ministro Hwang Kyo-ahn, e que aguardam a escolha dos sul-coreanos na eleição presidencial.

A destituição de Park "é um assunto doméstico no qual os Estados Unidos não tomam nenhuma posição", disse Toner, acrescentando que cabe aos cidadãos da Coreia do Sul determinarem o futuro do seu país.