Actualidade

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, com exceção do Reino Unido, reúnem-se hoje em Bruxelas para preparar a Declaração sobre o futuro da União, que irão adotar em Roma no final do mês.

Após a cimeira de quinta-feira, marcada pela reeleição do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, os líderes europeus voltam a reunir-se hoje de manhã na capital belga, mas já só a 27, sem a primeira-ministra britânica Theresa May - um figurino que já se tornou habitual desde o referendo do ano passado que ditou o 'Brexit' -, para ultimar os preparativos da cimeira de Roma agendada para 25 de março.

Na capital italiana, terá lugar a celebração do 60.º aniversário do Tratado de Roma, fundador da atual UE, mas também a definição da estratégia para o futuro, tendo o primeiro-ministro António Costa comentado na quinta-feira que se deve ter "os olhos postos naquilo que deve ser a ambição da UE para as próximas décadas", devendo as prioridades constar de uma declaração que será já hoje discutida entre os 27.