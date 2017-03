Actualidade

O Centro de Criação Contemporânea Olivier Debré, uma obra do ateliê português Aires Mateus, é hoje inaugurado na cidade francesa de Tours, pelo presidente francês, François Hollande.

Uma instalação sonora da artista norueguesa AK Dolven estreia o centro de arte contemporânea, que tem inauguração marcada para as 16:30 (hora local, 15:30 em Lisboa), numa sessão que também conta com a presença da rainha Sonjia da Noruega, do ministro da Cultura e da Comunicação de França, Audrey Azoulay, e da ministra francesa dos Assuntos Sociais e da Saúde, Marisol Touraine.

O projeto dos irmãos Aires Mateus, que abre ao público no sábado, parte de um edifício histórico e cria três espaços de exposição que jogam com a leveza das linhas de transparência e com o peso das paredes de pedra, pretendendo manter-se aberto e "em diálogo" com a cidade, como explicou à agência Lusa o arquiteto Manuel Aires Mateus.