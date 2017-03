Actualidade

O BE defende a aquisição das viaturas necessárias para transportar doentes que necessitam de cuidados domiciliários, tendo em conta que o recurso a táxis ou a aluguer de carros é "mais oneroso" do que a compra de automóveis.

O Bloco de Esquerda apresenta hoje no parlamento um projeto de resolução em que propõe ao Governo para que adquira viaturas para prestação de cuidados ao domiciliário no âmbito dos cuidados de saúde primários.

Segundo o BE, os cuidados de saúde primários estão colocados "numa situação em que não podem adquirir as viaturas que são absolutamente essenciais, mantendo-se com uma frota insuficiente, com muitos anos e centenas de milhares de quilómetros, que necessita de reparações recorrentes e que não garante nem funcionalidade nem segurança".