Actualidade

A chuva regressa no sábado às regiões do Norte e Centro e mantém-se pelo menos até domingo, prevendo-se também uma descida das temperaturas máximas de 06/07 graus Celsius, adiantou a meteorologista Cristina Simões.

"Está prevista uma descida da temperatura máxima já para hoje, sexta-feira, [da ordem dos 02/03 graus] em todo o território, prevendo-se nova descida de 06/07 graus no sábado", disse à agência Lusa a meteorologista do instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Cristina Simões, na origem da mudança no estado do tempo está a aproximação de uma superfície frontal.