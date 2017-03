Actualidade

Cerca de 140.000 pessoas foram deslocadas na Birmânia desde setembro por causa dos conflitos armados que afetam várias zonas do oeste e nordeste do país, informaram hoje as Nações Unidas.

A maioria dos deslocados é membros da minoria muçulmana rohinya, no estado Rakhine, afetados pela operação que as forças de segurança iniciaram depois do assalto armado de 09 de outubro contra três postos da polícia fronteiriça.

Segundo o Escritório de Coordenação para Assuntos Humanitários (OCHA) da ONU, 74.000 destas pessoas encontram-se nos campos de refugiados no Bangladesh, enquanto outras 20.000 são deslocados que continuam em Rakhine.