Actualidade

O nível da superfície das costas do Pacífico do nordeste japonês subiu até 40 centímetros desde o terramoto seguido de tsunami que abalou a região a 11 de março de 2011.

A alteração mostra o contínuo movimento da crosta quando se cumprem seis anos desde o sismo de magnitude 9 na escala aberta de Richter, que gerou um tsunami e provocou a segunda pior catástrofe nuclear da história em Fukushima.

Imagens captadas por satélite registadas pela Autoridade de Informação Geoespacial do Japão (GSI) mostram que num ponto da península de Oshika, em Miyagi, o solo elevou-se mais de 40 centímetros em comparação com medições realizadas um dia depois do sismo, disse à Efe um porta-voz da entidade.