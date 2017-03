Actualidade

A Câmara Municipal de Trancoso vai inaugurar no domingo a Casa do Bandarra, um espaço dedicado ao sapateiro, poeta e profeta Gonçalo Enes Bandarra, para dinamizar turisticamente aquela cidade do distrito da Guarda.

O projeto ocupa um edifício do centro histórico de Trancoso, que se localiza em frente do Centro de Interpretação da Cultura Judaica dedicado a Isaac Cardoso, médico judeu que nasceu no início do século XVII naquela localidade.

A Casa do Bandarra, dedicada ao sapateiro profeta falecido em 1576, é o primeiro equipamento do concelho "com algum cariz de interpretação cultural", disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Trancoso.