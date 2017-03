Actualidade

O presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo, disse hoje à agência Lusa que o município vai aderir ao projeto Florir Portugal que, numa primeira fase, vai decorrer nas sete aldeias do concelho afetadas pelos incêndios.

"O município está totalmente empenhado neste projeto. Numa primeira fase, o objetivo é tirar o negro das cinzas e colocar as flores nas aldeias afetadas pelo incêndio do verão passado", explicou o presidente deste município do distrito de Castelo Branco.

Em setembro de 2016, o concelho de Proença-a-Nova foi fustigado por um incêndio florestal que queimou 920 hectares de floresta e provocou inúmeros prejuízos, sobretudo junto das aldeias de Braçal, Amoreira, Casalinho, Vale D'Urso, Atalaias, Pucariço e Figueira.