O primeiro-ministro anunciou em Bruxelas que "a Comissão Europeia vai formalmente aprovar" hoje o projeto de capitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD), o que considera "muito positivo", pois dissipa definitivamente as dúvidas em torno do banco.

"Ao resolver este problema, estamos simultaneamente a resolver parte substancial do crédito mal parado no sistema bancário português, e isso é uma boa contribuição, não só para resolver o problema da Caixa, mas também para diminuir um problema de natureza sistémica", apontou António Costa, numa conferência de imprensa no final de uma cimeira de líderes da União Europeia.

