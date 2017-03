Actualidade

O Presidente da República vai realizar uma visita de Estado ao Luxemburgo, a convite do grão-duque Henrique, entre 21 e 26 de maio, segundo um projeto de resolução disponível na página do parlamento.

De acordo com o Portal das Comunidades Portuguesas, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que cita dados oficiais do Luxemburgo, no final de 2013 residiam cerca de 90 mil portugueses naquele país, onde a comunidade portuguesa representa 16,5% do total da população e mais de 30% dos estrangeiros.

O Luxemburgo será o sétimo país a receber uma visita de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa, depois de Moçambique, Suíça e Cuba, em 2016, e de Cabo Verde, Senegal e Croácia, que o chefe de Estado tem previsto visitar entre abril e maio.