Actualidade

O parlamento aprovou hoje uma alteração à lei eleitoral autárquica que prevê quotas para a igualdade de género na elaboração de listas para as autarquias de menor dimensão.

Por se tratar de uma lei orgânica, e necessitar de maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, foi necessário recorrer à votação eletrónica, tendo-se registado os votos favoráveis do PS, BE, CDS e PAN e os votos contra do PSD, PCP e PEV.

Na terça-feira, a comissão de Assuntos Constitucionais já tinha aprovado a adoção de quotas para a igualdade de género.