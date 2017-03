Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção, em Espanha, de um casal português "fortemente indiciado" de tráfico de pessoas e escravidão, numa operação que resultou também na libertação de mais de 30 cidadãos de várias nacionalidades.

Em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ refere que as vítimas apresentavam, na sua maioria, "um perfil de debilidade económica e mental", bem como comportamentos de alcoolemia ou toxicodependência.

"Eram recrutadas no Norte do País, designadamente nas zonas do grande Porto, para a prestação de serviços na área da agricultura na região de Logroño, em Espanha, sob falsas promessas de remuneração e regalias laborais", acrescenta.