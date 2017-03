Actualidade

O treinador do Tondela, Pepa, garantiu hoje que o Sporting não vai correr mais do que a sua equipa na partida da 25.ª jornada da I Liga de futebol, prometendo "fazer tudo" para assegurar os três pontos.

"Temos noção do que vamos encontrar e da valia do Sporting, mas, acima de tudo, sabemos o que podemos fazer e temos de potenciar ao máximo todas as ações que vamos ter. O Sporting não vai e não pode correr mais do que nós", sustentou o treinador.

Na conferência de antevisão da receção ao Sporting, Pepa sublinhou que os seus jogadores têm de ser ambiciosos, uma vez que não há equipas invencíveis, mesmo quando possam ter mais qualidade em termos individuais.