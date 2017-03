Actualidade

O horário de recolher dos caloiros passou das 18:00 para as 00:00 e as trupes já não podem atuar de cara tapada, mas 60 anos depois da sua criação, 90% da base do código da praxe de Coimbra mantém-se.

Noventa por cento do código da praxe de 1957 continua espelhado no atual código. Foram criados mecanismos que permitem uma maior autofiscalização dentro da praxe e foram acrescentados muitos artigos", disse à agência Lusa o dux veteranorum do Conselho de Veteranos da Universidade de Coimbra, João Luís Jesus, sublinhando que a maioria das revisões foi feita "para esclarecer situações dúbias de interpretação".

No entanto, a partir de 1991, foram feitas algumas revisões ao documento, permitindo uma "adaptação a novas realidades", notou.