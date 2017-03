Actualidade

O ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, pediu hoje a intervenção das autoridades judiciais no âmbito do processo de resolução do Novo Banco, que deixou 16,3 milhões de euros de prejuízo aos cofres do Estado.

O banco central cabo-verdiano (BCV) anunciou na quarta-feira a resolução e venda à Caixa Económica de Cabo Verde de parte da atividade do Novo Banco, uma instituição de capitais quase exclusivamente públicos, com cerca de 13.200 depositantes, 60 trabalhadores e vocacionado para a economia social e o microcrédito.

"Perante a resolução de uma instituição financeira, como é o caso do Novo Banco, estamos em presença de uma má gestão. As entidades responsáveis devem atuar, o parlamento, mas também as instâncias judiciais", disse Olavo Correia.