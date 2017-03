Actualidade

A Assembleia da República aprovou hoje, por unanimidade, a versão final dos projetos de lei que visa agravar o quadro penal para os crimes de corrupção desportiva.

O texto definitivo, que teve por base três projetos de lei, do PSD, PS e CDS-PP, foi aprovado na quarta-feira, também por unanimidade, em sede de especialidade, na primeira Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Diretos, Liberdades e Garantias.

A nova redação prevê a punição com pena de prisão de um a oito anos para o crime de corrupção passiva (atualmente punível com pena de prisão de um a cinco anos) e com pena de prisão de um cinco anos para o crime de corrupção ativa (punível, até agora, com pena de prisão até três anos ou de multa).