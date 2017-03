Estudo | Gillette

84% dos jovens usa internet para esclarecer dúvidas, em vez de perguntar ao pai

A Gillette® elaborou um estudo sobre a fonte de informação preferida dos jovens no momento de esclarecerem as suas dúvidas sobre temas do dia-a-dia e concluiu que quase nove em cada dez recorrem à internet, enquanto apenas 13% pergunta aos pais.

Esta realidade muda quando se tratam de questões mais difíceis, relacionadas com o “fazer a coisa certa para mim”, 43% dos inquiridos acredita que o pai seria a melhor escolha porque os conhece desde sempre, e só 1 em cada 4 homens pretere o pai em relação à internet. Estas preferências refletem o impacto das tecnologias no dia-a-dia a pensar nisso a Gillette fez um vídeo em que testa a nova aplicação desenvolvida pela marca: Pergunta Ao Pai. Testada por alguns jovens, esta aplicação deu respostas adaptadas à personalidade de cada um deles, desde a técnica de fazer o nó da gravata, até a melhor forma de fazer a barba, passando por perguntas mais íntimas, como a melhor forma de convidar uma rapariga para um encontro.