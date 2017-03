Moda

Kiabi lança loja online em Portugal

A uma semana de inaugurar o novo estabelecimento no Fórum Sintra, a Kiabi lança uma loja online onde é possível comprar produtos de mulher, lingerie, homem, menina, menino, bebé, casa & banho, disfarces e calçado, assim como as coleções em tamanho XL.

Além disso, a oferta no portal é mais diversificada do que nas lojas físicas já que há produtos exclusivos para venda naquela plataforma: os “Exclu Web”. Exemplos disso são todos os produtos das secções Casa & Banho e Disfarces e a presença de uma gama ampliada de produtos licenciados como lingerie DIM e as marcas Adidas, Reebok e Disney. Ainda na senda da inovação e com um espírito de eco atitude, é possível as jovens noivas comprarem online um vestido que traz, no seu interior, sementes de flores coloridas que permitem ao casal semeá-las no dia do casamento. Chama-se “Flora” e terá disponível um número reservado de exemplares para venda. Produtos como este, e mesmo cápsulas de coleção completas, são fruto de um concurso interno realizado anualmente na Kiabi para estimular a criatividade e o envolvimento dos seus colaboradores.