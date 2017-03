Actualidade

O trânsito está hoje à tarde cortado na saída do Eixo Norte-Sul para a Avenida de Ceuta, em Lisboa, devido ao abatimento do pavimento, disse à agência Lusa fonte do Regimento dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, que falava às 15:45, o abatimento provocou um buraco com nove metros quadrados, mas não se registou qualquer acidente com alguma viatura.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o alerta foi dado pelas 15:10, tendo sido o trânsito cortado de imediato na saída para a Avenida de Ceuta.