Actualidade

Os deputados aprovaram hoje, por unanimidade, propostas do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda (BE) que proíbem a existência de ações em que os donos não estão devidamente identificados.

A aprovação foi feita hoje de manhã em plenário e altera o Código das Sociedades Comerciais e o Código dos Valores Mobiliários passando a proibir a emissão de valores mobiliários ao portador, sendo que os atualmente existentes terão que ser convertidos em títulos nominativos (com titular identificado), após a entrada em vigor da lei.

Segundo as propostas de lei do PS e BE, esta modalidade de ações ao portador (títulos que pertencem a quem os tiver na mão) fomenta a opacidade pelo que a mudança visa combater a corrupção, o branqueamento de capitais, a fraude e evasão fiscal, contribuindo para uma maior transparência do mercado de capitais.