Actualidade

Os trabalhadores das empresas dos setores representados pela federação sindical Fiequimetal terminaram hoje, em Lisboa, quinze dias de protestos por melhores condições de trabalho, assegurando todavia que "a luta não acabou".

Manuel Bravo, da direção da Fiequimetal, foi um dos responsáveis que entregou no gabinete do ministro do Trabalho uma resolução pedindo "melhores salários, emprego com direitos e uma vida melhor", advertindo também para o recurso a vínculos precários e pedindo uma "postura diferente" do Governo na contratação coletiva.

"A nossa quinzena termina aqui, mas não termina aqui a nossa luta", vincou no final o sindicalista, dirigindo-se a algumas dezenas de trabalhadores que se juntaram na Praça de Londres, junto ao ministério tutelado por Vieira da Silva.