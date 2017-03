Actualidade

Um doente com insuficiência cardíaca recebeu quinta-feira no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, um dispositivo de assistência circulatório interno, conhecido como "coração artificial", três dias depois da primeira intervenção em Portugal, realizada no Hospital de Santa Marta.

Miguel Abecassis, cirurgião cardiotorácico que dirigiu a intervenção no Hospital de Santa Cruz (Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental), disse à agência Lusa que a operação "correu bem" e que o doente está a recuperar, apesar das dificuldades de um pós-operatório desta natureza.

O médico começou por esclarecer que este dispositivo, apesar de ser conhecido como tal, não é um verdadeiro coração artificial, pois estes são usados de forma definitiva.