Actualidade

(SUBSTITUIÇÃO E NOVO TÍTULO) Lisboa, 10 mar (Lusa) - Um abatimento de pavimento registou-se hoje na Avenida de Ceuta, em Lisboa, junto ao acesso para o Eixo Norte-Sul, condicionando o trânsito, constatou a agência Lusa no local.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o alerta foi dado pelas 15:10.

Fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa explicou que o abatimento provocou um buraco com nove metros quadrados e que não se registou qualquer acidente com viaturas. A Lusa constatou no local que o buraco tem vários metros de profundidade. (Substitui a notícia com o título "Abatimento de pavimento corta trânsito em saída do Eixo Norte-Sul, Lisboa", porque a localização do abatimento do piso e do condicionamento de trânsito inicialmente indicada pelas autoridades estava incorreta)