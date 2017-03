Liga

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, admitiu hoje que o objetivo dos 'leões' até final da temporada passa por lançar jovens jogadores na equipa principal de futebol, frisando a importância de vencer todos os jogos.

"O grande objetivo, para além de vencer todos os jogos, é descobrir o presente para olhar para o futuro. Há vários jogadores que chegaram em janeiro, como o [João] Palhinha, que já teve as suas oportunidades, e amanhã [sábado] vão jogar outros jogadores que ainda não se estrearam a titular", começou por afirmar, prosseguindo:" O Podence, por exemplo, em quem acreditamos muito, com um grande potencial e que vai aprender com o tempo como é crescer como jogador."

Em conferência de antevisão ao encontro da 25.ª jornada diante do Tondela, o treinador 'leonino' abordou as ausências forçadas de Bruno César e Alan Ruiz na equipa do Sporting, devido a castigo, alertando para as dificuldades acrescidas num estádio de uma equipa que luta pela permanência.