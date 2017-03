Actualidade

As organizações sindicais médicas ameaçam avançar com uma greve nacional dos médicos caso não cheguem a bom porto as negociações que serão apresentadas à tutela num programa com vista à resolução dos problemas do setor.

No final de uma reunião entre as organizações médicas, hoje reunidas no Fórum Médico, estas consideraram que "a pressão excessiva e a interferência, por parte da tutela, nas boas práticas médicas e, consequentemente, na qualidade da medicina, ultrapassou o limite do aceitável".

"Os médicos e os doentes portugueses estão indignados com a situação que se vive atualmente na saúde", segundo o comunicado enviado à comunicação social no final do encontro.