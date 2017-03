Actualidade

O Conselho da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa (UNL) acorreu hoje em defesa do diretor da FCSH no "caso Jaime Nogueira Pinto" e aprovou a realização de um debate com o politólogo.

Em comunicado, o Conselho de Faculdade da FCSH, presidido por Francisco Pinto Balsemão, refere que, depois de ter ouvido o diretor da FCSH, concluiu que "a decisão assumida pelo diretor da faculdade não colocou em causa, em nenhum momento, a liberdade de expressão, considerando igualmente que essa mesma decisão foi aquela que melhor salvaguardou os interesses da FCSH e da UNL".

Segundo a mesma nota, o Conselho de Faculdade aprovou a organização, em data e condições a definir com Jaime Nogueira Pinto, um "debate aberto sobre a temática prevista para a conferência [que foi cancelada]", uma iniciativa do reitor da UNL sob proposta do diretor da FCSH.