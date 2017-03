CGD

O grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai cortar 2.200 postos de trabalho, através de pré-reformas e rescisões amigáveis, e fechar mais de metade dos balcões até 2020, no âmbito do acordado com Bruxelas.

De acordo com os dados hoje apresentados, no final de 2016 o banco tinha 8.133 trabalhadores em Portugal, menos 297 do que no final do ano anterior, quando eram 8.410.

Em termos de agências, o banco fechou 42 em 2016, tendo no final de dezembro passado a ter uma rede de 1.211 unidades comerciais.