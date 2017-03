Actualidade

O festival Paredes de Coura anunciou hoje Young Fathers, Andy Shauf, You Can't Win, Charlie Brown e Mão Morta como as mais recentes adições ao cartaz do evento, que se realiza de 16 a 19 de agosto.

Em comunicado, a organização lembrou que estes quatro nomes se juntam ao alinhamento da 25.ª edição do festival, que inclui Foals, At the Drive-In, Nick Murphy (Chet Faker), Beach House, Future Islands, Ty Segall, Foxygen, Benjamin Clementine, BadBadNotGood, !!! (Chk Chk Chk), Car Seat Headrest, Beak>, Ho99o9, Moon Duo, Sunflower Bean e Manel Cruz.

Os escoceses Young Fathers passaram pelo Alive, em Algés, há dois anos, e pelo Super Bock Super Rock, em 2016, onde apresentaram o trabalho partilhado com Massive Attack, com quem colaboraram na canção "Voodoo in My Blood", do EP "Ritual Spirit".