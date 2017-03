CGD

O presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, escusou-se hoje a comentar as críticas que têm sido dirigidas ao governador do Banco de Portugal (BdP) devido ao caso BES, defendendo apenas a importância de haver estabilidade nos supervisores.

"Haver uma estabilidade dos órgãos de supervisão é algo bastante importante", atirou Paulo Macedo, depois de ter realçado que não lhe compete comentar questões relacionadas com o supervisor bancário.

Quanto à reforma da supervisão do sistema financeiro, que prevê a criação de uma nova entidade de cúpula, com a "responsabilidade última da estabilidade financeira", anunciada na quinta-feira no parlamento pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, o líder da CGD também não se alongou em comentários.