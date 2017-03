Actualidade

O novo ministro da Justiça do Brasil, Osmar Serraglio, criticou hoje as comunidades indígenas do país que lutam pelo aumento da demarcação de suas terras, acusando-os de preferirem promover disputas em vez lutarem por melhores condições de vida.

A declaração foi divulgada numa entrevista publicada hoje pelo jornal brasileiro Folha de S.Paulo na qual o ministro diz que ter terra não encherá o estômago dos índios.

"O que acho é que vamos lá ver onde estão os indígenas, vamos dar boas condições de vida para eles, vamos parar com essa discussão sobre terras. Terra enche a barriga de alguém?" - questionou o ministro ao jornal brasileiro.