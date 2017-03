Actualidade

O FC Porto goleou hoje o Arouca por 4-0, na abertura da 25.ª jornada da I Liga de futebol, assumindo provisoriamente a liderança da prova com mais dois pontos do que o Benfica, em jogo disputado em Arouca.

Danilo, aos 15 minutos, Soares, aos 25 e 86, que assim fica a apenas dois golos do holandês do Sporting Bas Dost, líder dos melhores marcadores com 18 tentos, e Diogo J., aos 71, foram os autores dos golos que ditaram a goleada dos 'dragões' em Arouca.

Com este triunfo, o FC Porto saltou provisoriamente para a frente do campeonato com 62 pontos, mais dois do que o Benfica, enquanto o Arouca está para já no 12.º posto com 27.