CGD

O líder do PSD acusou hoje o Governo de ter criado "uma ficção" sobre a origem dos prejuízos da Caixa Geral de Depósitos e salientou que o executivo ainda não colocou "um euro de dinheiro fresco" no banco público.

Num discurso perante algumas centenas de mulheres sociais-democratas, em Lisboa, Pedro Passos Coelho reagiu à notícia de que os prejuízos da CGD ascenderam em 2016 a 1.859 milhões de euros e de que o aumento de capital do Estado será de 2.500 milhões de euros.

Apontando a situação da Caixa como "uma área onde é bem visível a ficção" criada pelo Governo do PS, o líder do PSD salientou que a única parte da capitalização que já foi feita foi com dinheiro deixado pelo anterior executivo PSD/CDS-PP.