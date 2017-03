Actualidade

Cerca de 1,7 milhões de pessoas desenvolvem atualmente uma infeção fúngica em Portugal, concluiu um estudo do Departamento de Doenças Infeciosas do Instituto Ricardo Jorge hoje divulgado.

Segundo o estudo, do total de pessoas afetadas em Portugal, 1,5 milhões desenvolvem uma infeção fúngica cutânea.

A segunda infeção fúngica mais frequente no país é a candidíase vaginal, afetando anualmente mais de 150 mil mulheres com idades entre os 15 e os 50 anos, adianta este trabalho do Instituto Ricardo Jorge, publicado no âmbito de um projeto internacional que tem como objetivo estimar a incidência das infeções fúngicas a nível mundial.