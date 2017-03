Actualidade

A 32.ª edição do Festival Internacional de Cinema em Guadalajara, México, arrancou com mensagens contra a intolerância do Presidente dos EUA e a favor da construção de pontes em vez de muros, incluindo pela voz do português Paulo Branco.

Ao receber na sexta-feira o prémio "Mayahuel de Prata Ibero-americano", em homenagem à sua carreira artística, Paulo Branco, produtor de centenas de filmes como "Cosmopolis", de David Cronenberg, afirmou que "não há um muro que possa parar os fenómenos artísticos".

"Penso que a arte e o cinema, se continuarem a ser subversivos, podem ajudar a derrubar muros", disse o produtor em alusão à intenção de Donald Trump de construir um muro na fronteira com o México para parar a imigração ilegal.