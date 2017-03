Actualidade

O Japão assinalou hoje com um minuto de silêncio o sexto aniversário do terramoto e tsunami que abalou o nordeste do país, causando mais de 18.000 mortos e a grave crise nuclear de Fukushima.

Em todo o país, mas sobretudo nas zonas mais afetadas, foram realizadas homenagens às vítimas às 14:46 locais (05:46 em Lisboa) foi cumprido um minuto de silêncio para recordar o momento exato em que ocorreu a catástrofe.

Em 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9 na escala aberta de Ritcher e um posterior tsunami arrasaram a região nipónica de Tohoku e causaram graves danos na central de Fukushima Daiichi.