A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, espera que a greve dos estivadores espanhóis faça regressar aos portos nacionais movimentos que "fugiram" aquando do conflito laboral no Porto de Lisboa.

"Eu acho que não é bonito aproveitarmos o mal dos outros", referiu a governante em entrevista à agência Lusa, recordando, porém, que os portos espanhóis "aproveitaram" o conflito laboral em Lisboa, que durou mais de quatro anos.

"De facto, houve um crescimento de tráfego nos portos espanhóis à custa do tráfego ter sido desviado do Porto de Lisboa. Não é os portos portugueses aproveitar com a greve em Espanha, mas é voltarem aos portos nacionais os tráfegos que antes utilizavam estes portos, e que quando foi do conflito laboral em Portugal fugiram para os portos espanhóis", disse.