Actualidade

O cinema português vai ser homenageado na 12.ª edição do "L'Europe autour de l'Europe - Festival de films européens de Paris" ("A Europa em torno da Europa - Festival de filmes europeus de Paris"), de 15 de março a 16 de abril, na capital francesa.

A programação vai contar com filmes de Manoel de Oliveira, João César Monteiro, Miguel Gomes, Sergio Tréfaut, Teresa Villaverde, Maria de Medeiros, João Pedro Plácido, havendo também dois filmes portugueses em competição: "São Jorge", de Marco Martins, e "Talvez deserto talvez universo", de Miguel Seabra Lopes e Karen Akerman.

O filme de abertura do festival, a 16 de março, é "Fados" (2007), do espanhol Carlos Saura, numa edição que vai contar com cem filmes de 30 países europeus, exibidos em diferentes espaços de Paris, com debates com as equipas técnicas e personalidades ligadas aos temas abordados.