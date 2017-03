Actualidade

Três publicações do grupo angolano de comunicação social Media Rumo vão passar a circular em Portugal, distribuídas por jornais portugueses, informou hoje à agência Lusa, em Luanda, fonte daquela empresa.

A circulação em Portugal envolve os jornais Mercado e Vanguarda, bem como a revista Rumo, "com informação atualizada sobre Angola, prestando, desta forma, o seu contributo para uma opinião pública informada, interveniente e plural", refere a Media Rumo.

"Deste modo, o semanário Mercado começou já a ser distribuído na edição de domingo do Diário de Notícias, com uma tiragem equiparada", esclarece ainda o grupo angolano, que diz estar "a concluir negociações com outras publicações portuguesas" para que seja feito um processo similar com o jornal Vanguarda e a revista Rumo.