Actualidade

Abdulai Silá vê o escritor como um missionário que "vende a ideia de que existe um outro mundo onde as coisas são melhores", pintando a sua Guiné-Bissau como um país que, "não sendo real, pode vir a ser".

O autor de "Eterna Paixão" (1994) - que é considerado o primeiro romance guineense - está em Macau, onde participa no festival literário Rota das Letras, partilhando na segunda-feira o 'palco' com Sérgio Godinho, num debate sobre o papel do escritor na construção da identidade nacional.

"Todo o cidadão contribui, de uma forma ou outra, para a construção de uma identidade nacional", principalmente tendo em conta que a Guiné-Bissau é "um país novo, ainda na fase de construção".