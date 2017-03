Actualidade

O escritor guineense Abdulai Silá está preocupado com o estado da língua portuguesa no seu país, devido a um sistema educativo "falido", que, diz, ignora o facto de menos um por cento dos guineenses falar o idioma no dia-a-dia.

"O nosso sistema educativo está falido. Há cada vez menos capacidade de expressão em português. Isso chega ao ponto de ser preocupante, chega ao ponto em que pessoas que têm a língua como principal ferramenta de trabalho não a dominam o suficiente para exercer. Vê-se acórdãos, até no supremo tribunal, cheios de erros", lamenta o escritor, em entrevista à agência Lusa, em Macau, onde participa no festival literário Rota das Letras.

Abdulai Silá, que cofundou e preside à Associação de Escritores da Guiné Bissau, diz que há "cada vez mais pessoas a escreverem em crioulo", o que considera "saudável", salientando que "essa necessidade de diálogo com o cidadão é cada vez mais forte", mas alerta para o facto de, por outro lado, haver "uma dificuldade real de utilização do português".